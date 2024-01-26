中評社北京1月26日電／據經濟日報報導，截至2023年12月底，印度製造業採購經理指數（PMI）已連續31個月超過50的榮枯線，展現其製造業一直在擴張，處於景氣區間。不過，在連續擴張的背後也存有不少隱憂，印度“製造雄心”力有不逮。



從產業結構看，印度經濟存在服務業“超前”、製造業“落後”的現象。不同於傳統升級路徑，印度經濟直接跳過了工業化階段，從農業主導轉向服務業主導，以服務業優先發展帶動經濟增長。截至目前，印度服務業占GDP比重超過了50%，製造業占比僅為15%左右。這種“倒掛式”的經濟結構雖具有一定優勢，但劣勢也十分明顯。從印度國內來看，服務業雖然表現出對工業的替代式發展，卻沒能替代工業發展在經濟增長中的貢獻。比如近年來印度GDP高速增長，但與之密切相關的城鎮化率卻增長緩慢。而製造業作為生產性服務業的需求方，決定了服務業的發展水平和競爭力。如果製造業發展長期處於劣勢，不僅會阻礙服務業升級，還會使經濟結構進一步失衡。



為扭轉經濟結構劣勢，印度在2014年就提出了雄心勃勃的“印度製造”目標，要在2025年將製造業占GDP比重提高到25%，為此還制定了詳細的戰略路線圖，從“印度製造1.0”計劃，到“印度製造2.0”計劃，再到“生產掛鈎激勵計劃”，印度立下了一個又一個“小目標”。然而，10年來，印度製造業占比不但沒有上升，反而不斷下滑，從2015年的16.3%降到2021年的14.3%，離25%的目標越來越遠。



為何“印度製造”表現不及預期？究其原因，既有內部阻礙，也有外部影響。就印度經濟而言，其倚仗的“人口紅利”沒有發揮應有效力。一方面，民眾平均受教育程度不高，勞動力素質難以匹配中高端製造業需求；另一方面，“倒掛式”的經濟結構使其無法提供足夠的製造業就業機會，導致大量勞動力“扎堆”農業。



製造業生態系統的缺失，讓印度難以施展拳腳。一般而言，中小企業是製造業產業鏈的重要參與者，然而印度製造業基礎薄弱，供應鏈不完整，缺乏靈活的中小企業生態系統。以電子產業為例，儘管印度現在對手機整機的進口需求已大幅減少，但在當地缺乏元件、模具等生產配套能力，手機製造商仍需要大量進口相關配件。



印度營商環境也飽受詬病。市場需求不如預期、基礎設施不完善、勞動力素質不高等因素，讓外企不敢輕易投資。更糟糕的是，印度常以莫須有罪名打壓外國企業，谷歌、亞馬遜、諾基亞、三星等均曾遭遇“天價罰單”。數據是最直觀的體現。截至2022年7月份，在印度註冊的5079家跨國公司，已有1777家選擇“跑路”。據印度儲備銀行統計，2022至2023財年印度吸引的外國直接投資同比下降16.3%，是近10年來首次出現負增長。有預測認為，2023至2024財年印度外國直接投資淨流入可能還會繼續下滑。



與此同時，世界經濟大環境也給印度製造業發展前景帶來影響。總體來看，印度推動製造業發展的計劃過於依賴出口增長，在當前世界經濟增速放緩抑制海外需求的情況下，想要有所作為變得更加困難。而且美聯儲持續加息叠加印度國內通脹高企，迫使印度央行不得不提高基準利率，抬高了企業借貸成本。此外，印度還面臨來自越南、孟加拉國等低成本國家的競爭，外部壓力不斷上升。



目前來看，“印度製造”2025目標想要實現，恐怕真是不太容易。