中評社北京1月26日電／據經濟日報報導，近期各類安全事故多發頻發，暴露出一些地方、一些企業在安全防範工作上存在責任不落實、制度不健全，重效益輕安全、屢屢突破底線紅線等問題。當前影響安全生產形勢的隱患依然存在，不確定風險在增加，需引起高度重視。



安全生產事關群眾生命財產安全，事關社會和諧穩定，黨中央歷來高度重視安全生產工作，把安全生產作為經濟社會高質量發展重中之重來抓，強調安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的總要求。安全生產來不得半點敷衍應付，必須始終牢牢放在心上、抓在手上，持之以恒做實安全生產工作，確保社會大局和諧穩定。



冬季天氣嚴寒、物品乾燥，取暖需求增多，電器使用頻繁，加上歲末年初企業生產繁忙，安全風險更加凸顯。



隱患險於明火，防範勝於救災。衹有牢記“人民至上、生命至上”的工作要求，以“時時放心不下”的責任感築牢安全生產防線，時刻保持清醒頭腦，地毯式進行安全生產隱患排查治理，才能及時有效化解各類安全隱患。



堅持預防為主，必須加大安全生產知識宣傳教育，形成全社會共抓安全的良好形勢。對道路交通、地質災害、食品藥品、非煤礦山、煙花爆竹等重點領域重點環節應長抓不放、從嚴監管，不給安全隱患留空間。



在監督問責方面，應杜絕監管“寬鬆軟”“走過場”等現象，從嚴確保各項安全生產規章制度落地見效，嚴厲查處各類安全生產責任事故和責任人。



出現責任事故，歸根結底是因為安全制度缺失或執行制度缺位，事後再多的補救都無法彌補事故帶來的損失。安全生產要警鐘長鳴，抓安全才能促發展，沒有安全就是最大的失職。