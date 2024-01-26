中塞共建“一帶一路”再結碩果

中評社北京1月26日電／據經濟日報報導，中塞“一帶一路”合作喜訊頻傳，又一旗艦項目日前落地。由中國進出口銀行提供援外優惠貸款支持，中地海外與四川路橋組建的聯合體共同承建的塞內加爾迪亞姆尼亞久國際工業園二期項目近日舉行竣工儀式，塞內加爾總統馬基·薩勒、總理阿馬杜·巴、中國駐塞內加爾大使肖晗等出席儀式。儀式上，馬基·薩勒感謝中國長期以來對塞內加爾振興發展的大力支持。他表示，迪亞姆尼亞久工業園的建成順應塞內加爾推進工業發展和基礎設施建設的國家戰略，將帶動塞內加爾提升工業化水平、服務民生福祉。



2014年初，薩勒政府出台名為“振興塞內加爾計劃”的國家發展戰略，興建迪亞姆尼亞久工業園成為其中亮點。塞政府希望參考中國工業園區和經濟特區的發展路徑，借鑒中國工業化快速發展經驗，實現該國在2035年前GDP平均每年增加7%的目標。



迪亞姆尼亞久國際工業園二期項目是“振興塞內加爾計劃”中的標誌性項目。項目於2019年11月正式簽約，於2021年12月正式開工建設。園區位於塞內加爾首都達喀爾以東35公里處的迪亞姆尼亞久市，包含17棟總建築面積為6.92萬平方米的廠房和3棟總建築面積1.3萬平方米的多層宿舍樓。



“使用中國資金、引用中國標準”是塞內加爾工業發展和中小企業部謀劃二期園區建設的初衷。此次園區建設呈現出“工程整體規模大、集成裝配化程度高、施工組織速度快、綠色建造管控嚴、科技創新工作典型、中國製造印記鮮明”等6大特點，工程質量贏得塞內加爾官方高度認可。園區投入運營後，將輻射塞內加爾及多個周邊國家，可滿足食品加工、輕紡服裝、機電加工、電子電器、醫藥化工和服務行業等不同企業的生產需求，預計創造超過2.3萬個就業崗位，支持塞內加爾經濟結構轉型發展。



面對新冠疫情、地區衝突對施工造成的不利影響，施工單位項目部門提前部署，充分用好國內國際兩條物流渠道，實現物資優價集采和足量儲備，為項目順利實施奠定了堅實基礎。施工單位項目部門善於創新，攻克遠洋施工建設三大難題，一是大宗鋼材遠洋裝卸儲運損耗多。為降低建築用鋼材海運過程中的磨損銹蝕，項目部門採用新的鋼材防腐技術，並採用具有防護功能的新型定型化簡易集裝箱，便於鋼材海上運輸和近海儲存，提高了鋼材的可用性；二是當地土壤結構不利於工程建設。項目所在地土質為微膨脹粉砂土，承載力不足，工程特性差，為此，項目部門創新施工方法，有效提高土壤的工程可用性；三是大跨度型鋼柱—混凝土橋架板連接難度高。園區內廠房建築面積普遍較大，為保持大跨度型鋼柱和混凝土橋架板連接的長期穩定性，項目部門創新連接方式，增加柱板連接構造，進一步提高安全性、可靠性。



五年磨一劍，塞內加爾工業發展和中小企業部向施工單位致信，高度讚揚中企專業水平、工程質量和建設速度，附近居民向記者表示，“我懷疑中國人會魔法，迪亞姆尼亞久工業園就是證明”。



工業園項目對塞經濟社會發展具有重要意義。一是加快其工業化進程。工業園將助力塞調整經濟結構，實現進口替代，加速產業轉型升級，擴大產品輻射半徑和競爭優勢，鞏固地區製造業中心地位。二是吸收多元化投資。中國經驗表明，建設優勢資源和優惠政策富集的工業園區，能夠有效吸引外資投資興業，產業的升級和發展又將反哺社會經濟民生。三是推動城鎮化建設。迪亞姆尼亞久新城對紓解舊城擁堵，升級首都功能具有重要意義。作為龍頭項目，工業園二期項目落地將有效帶動周邊產業加快布局，實現區域協同發展的連鎖效應。



塞內加爾是首個簽署共建“一帶一路”合作文件的西非國家，在“一帶一路”倡議和中非合作論壇推動下，中塞合作勢頭強勁，特別是近年來在兩國元首引領下，雙邊合作高位運行，各領域合作全方位推進、成果不斷湧現。在貿易領域，2023年前三季度，兩國貿易額同比增長31%，達到創紀錄的42億美元。在基礎設施領域，方久尼大橋、捷斯—圖巴高速公路等一批基建項目落成；達喀爾快速公交系統項目日前舉行主線貫通儀式；作為2026年世界青奧會主場館的桑戈爾體育場維修項目達到驗收標準；建設中的尼亞耶公路擴建項目和達喀爾道路疏通改善項目將有效提升區域互聯互通，成為見證中塞友誼新的象徵。在農業領域，兩國積極深化拓展水稻、花生等塞主要農產品上下游合作，幫助塞增加糧食產量，保障糧食安全。在電信領域，中國支持塞內加爾發展數字經濟，為塞通信和數字基礎設施的完善作出了重要貢獻。