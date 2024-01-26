汽車產業成中俄合作新亮點

中評社北京1月26日電／據經濟日報報導，2023年，中俄汽車貿易提質升級，實現了促進兩國貿易增長、便利民眾出行的“雙贏”。中國車企不斷深耕俄市場，推出近百種新車型，打造多款明星產品，極大滿足俄羅斯消費者的需求。目前，中國已成為俄羅斯最主要車輛進口國，俄也成為中國第一大汽車出口目的地國。中俄汽車產業合作有望成為兩國經貿發展的持續新動力。



2023年是中俄經貿合作的豐收年。根據商務部數據，2023年，中俄雙邊貨物貿易額達到2401億美元，比上年增長26.3%。中俄雙邊貿易提質升級，汽車貿易不可或缺。中國汽車走進俄羅斯千家萬戶，體現了兩國貿易互補優勢，實現了促進兩國貿易增長、便利民眾出行的“雙贏”。



俄烏衝突爆發後，西方國家對俄採取史無前例的嚴厲制裁，包括車企在內的大量西方企業撤出俄羅斯市場，俄汽車市場一度面臨整車和零部件短缺問題。在匯率不穩、汽車市場前景不明背景下，俄汽車保險價格也水漲船高。西方企業政治性決定導致車企丟失市場、地方產業受損、民眾需求受限等“多輸”局面。而中國汽車品牌搶抓機遇，憑借技術創新、口碑積累等改變這一局面，實現了兩國“雙贏”。



俄羅斯中國總商會會長周立群向俄媒表示，2022年2月以來，歐美國家、日本、韓國企業撤離後俄羅斯經濟出現了一些新的機遇，中國企業對俄市場進行了多年的深耕和投入，加之近年來中國產品質量和品質的提升得到了俄羅斯消費者的認可，填補了一些市場的空缺。中國企業積極擴大對俄機電產品、家用電器、服裝鞋帽等出口。目前，汽車合作已成為兩國經貿合作新亮點。



過去一年，中俄汽車貿易取得了實實在在的成績。



首先是銷量更高。據俄羅斯衛星通訊社報導，2023年，有6個中國汽車品牌進入俄羅斯銷量前10名。數據顯示，2023年俄羅斯市場銷量最高的是俄羅斯本土品牌拉達，全年銷量為324446輛。中國品牌則占據第二名至第七名，實現了對俄羅斯市場傳統銷量大戶韓國起亞、現代和日本豐田的趕超。其中，奇瑞在中國品牌中銷量第一，全年銷量達118950輛，市場份額達11.2%。其次是哈弗，銷量111720輛。進入前十名的品牌還有吉利（93553輛）、長安（47765輛）、星途（42152輛）、歐萌達（41983輛）。從份額看，截至2023年12月底，中國乘用車在俄羅斯進口新車中所占的份額為76.1%。俄中友好、和平與發展委員會俄方主席，俄羅斯總統企業家權利保護全權代表鮑里斯·季托夫表示，按價值計，2023年中國對俄羅斯的乘用車出口增長了543%，中國汽車已占據俄羅斯市場的一半以上，達53%。



其次是銷路更廣。據俄有關機構統計，2023年19個新的中國品牌正式進入俄羅斯汽車市場，而總的中國汽車品牌數量超過30個。數據顯示，越來越多經銷商選擇中國品牌，中國汽車在俄銷售渠道越來越廣。從存量看，截至2023年年末，俄羅斯的經銷中心數量達3600家，其中2300家銷售中國汽車。從增量看，2023年，俄汽車市場新增1568家經銷中心，其中1400家銷售中國汽車。中國汽車品牌的成長也得到了俄羅斯總統普京的認可，他表示，不僅在俄羅斯市場，中國製造商在世界市場上也非常活躍，已經開始占據歐洲汽車的市場份額。



再次是信心更足。由於多方面原因，俄羅斯消費者對中國汽車品牌的信任稍顯不足，不過有俄羅斯專家表示，俄羅斯人正在建立起對目前正在積極填補俄羅斯汽車市場空缺的中國品牌的信任。對多數俄消費者來說，大多數中國品牌尚缺乏知名度，儘管其中一些品牌歷史較長，但並沒有在俄羅斯市場得到充分發展。專家認為，俄羅斯人對中國汽車的信任建立起來平均需要3年到6年的時間。值得注意的是，俄政府部門採購中國汽車作為公務用車、大型論壇會議選擇中國汽車作為官方用車，是中國汽車獲得俄羅斯市場信任的鮮明例證。



中俄汽車貿易已經取得豐碩成果，總體上看，兩國深化汽車領域合作是大勢所趨。中國駐俄羅斯大使張漢輝在第二屆中俄汽車工業論壇上表示，汽車合作已成為兩國經貿合作的亮點。中國已成為俄最主要的車輛進口國，而俄亦成為中國第一大汽車出口目的地國。中國車企不斷深耕俄市場，推出近百種新車型，打造多款明星產品，極大滿足了俄羅斯消費者的需求。張漢輝大使強調，中方願繼續發揮中國汽車產業體系配套完整的供給優勢、快速迭代的技術優勢和高素質的專業人才優勢，深化兩國汽車領域產業鏈供應鏈合作。同時，也希望俄方給予中國汽車企業稅收等方面的政策支持和便利，讓中國車企進得來、留得住、發展好，使中俄汽車產業合作成為兩國經貿發展的持續新動力。