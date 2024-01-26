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全國統一的新電子稅務局將於今年擴圍上線
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2024-01-26 11:29:04
中評社北京1月26日電／據新華社報導，2024年，全國稅務系統將持續深化稅收征管改革，穩步推進全面數字化的電子發票推廣應用，擴圍上線全國統一的新電子稅務局，深化拓展稅收大數據應用，提升數字化智能化治理效能。
這是記者從24日至25日於北京召開的全國稅務工作會議上瞭解到的。
2023年，全國稅務系統始終堅持依法依規組織稅費收入原則不動搖，守牢不收“過頭稅費”底線，全年組織稅費收入31.7萬億元，國家財力根基持續夯實。
（來源：新華網）
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