全國統一的新電子稅務局將於今年擴圍上線

中評社北京1月26日電／據新華社報導，2024年，全國稅務系統將持續深化稅收征管改革，穩步推進全面數字化的電子發票推廣應用，擴圍上線全國統一的新電子稅務局，深化拓展稅收大數據應用，提升數字化智能化治理效能。



這是記者從24日至25日於北京召開的全國稅務工作會議上瞭解到的。



2023年，全國稅務系統始終堅持依法依規組織稅費收入原則不動搖，守牢不收“過頭稅費”底線，全年組織稅費收入31.7萬億元，國家財力根基持續夯實。



（來源：新華網）