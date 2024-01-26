美國上周21.4萬人首次申領失業救濟金

中評社北京1月26日電／據央視新聞客戶端報導，據美國勞工部當地時間1月25日發布的數據，截至1月20日的一周，美國首次申請失業救濟金的人數為21.4萬人，和前一周修正後首次申請失業救濟金的人數相比增加25000人。