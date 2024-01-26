這魔咒辦公室前4人都連任失敗　韓國瑜抽中

國民黨第十一屆“立委”當選人韓國瑜抽到青島東路二館3506室。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月26日電（記者 楊騰凱）“立法院”昨日進行第十一屆“立委”當選人研究室分配抽籤，中國國民黨韓國瑜抽到青島東路二館3506室，該研究室原屬民進黨高嘉瑜。但媒體點名，韓國瑜新研究室有連任魔咒，曾入主該研究室的四屆“立委”全數連任失敗，包括民進黨余天、台聯周倪安、國民黨柯志恩，以及最新的高嘉瑜。



不過韓國瑜若當上“立法院長”，將會遷入“立法院長”專屬的研究室，空下的青島東路二館3506室，現在外傳國民黨“立委”顏寬恒有意接手，因為顏寬恒過去擔任第八屆、第九屆“立委”時，研究室都在青島二館。



另外，包括台灣民眾黨黃國昌、民進黨黃捷也都抽中青島二館的研究室，加上該館原本就有的國民黨陳玉珍、無黨籍高金素梅，其實青島二館的“立委”戰鬥力與話題性其實相當可觀，只是恰巧韓國瑜3506室前面四屆“立委”都連任失敗，才成為媒體討論話題。



對此，陳玉珍表示，其實研究室位於青島二館的“立委”們，包括她自己是第三度連任，另外還有連任七屆的無黨籍高金素梅，以“國會議員”而言，第一個當然是你的問政表現，第二個就是選區的基層服務是否扎實，這才是最重要的。

