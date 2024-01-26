千餘架無人機將再現“繽紛香港”

中評社香港1月26日電／據香港文匯報報導，1月27日和28日晚，香港將在灣仔海濱舉辦“繽紛香港”大型無人機燈光秀。維港夜空將呈現多幅香港標誌性圖案，並出現由無人機隊組成的空中二維碼，遊人打開手機掃碼即可接收“香港好去處”，瞭解香港吃喝玩樂以及優惠資訊。



據介紹，無人機燈光秀將分別於27日、28日（星期六、日）晚20點15分開始，預計長達20－30分鐘。無人機將在維港夜空上方組成海洋公園、維港天際線、霓虹燈招牌、粵劇花旦、龍飛鳳舞等展示香港獨特景物風物的圖案。畫面炫酷精美，色彩明艷，變幻多端，動感十足，讓觀眾充分體驗傳統文化與現代科技的創新融合。



在燈光秀的結尾，維港上方將出現由無人機隊組成的空中二維碼。遊人打開手機感受“空中掃碼”新體驗，即可瞭解香港時下“好去處”，更有機會領取商家提供的演出、展覽、音樂會、購物等優惠券。這是香港首次採用這一形式，活動預告一經發布即引發不少市民的濃厚興趣。



據瞭解，此次“繽紛香港”大型無人機燈光秀由香港特區政府指導、紫荊文化集團主辦，旨在支持響應“日夜都繽紛”主題活動、迎接農曆新年，是香港推介旅遊、吸引各國遊客的創新之舉。



作為知名的國際金融、航運和貿易中心，香港東西方文化薈萃、傳統與現代交融，文化和旅遊資源豐富，正大踏步建設中外文化藝術交流中心和世界級旅遊目的地。全面復常以來，香港先後推出“你好，香港”全球宣傳活動，面向全球推介香港的魅力與活力；訂立《專業優質旅遊服務承諾》，提升旅遊行業服務水平；推出“本地特色旅遊鼓勵計劃”，鼓勵業界開發深度旅遊和特色主題旅遊……

