美國幾乎所有職業的道德評級均呈下降趨勢

中評社北京1月26日電／據中國日報網報導，據美國民調機構蓋洛普（Gallup）網站報導，在其進行的2023年“誠信與道德”民意調查中，美國人對幾乎所有23種職業的評價都低於近年來的水平。僅“工會領導人”這一職業的評價自2019年以來沒有下降，但衹有25%的人將他們的誠信和道德評價為“非常高”或“高”，比例相對較低。



民調顯示，護士仍然是最受美民眾信任的職業，78%的人目前認為護士具有較高的誠實度和道德標準。不過，這一比例比2019年下降了7個百分點，比2020年的峰值下降了11個百分點。相反，國會議員、參議員、汽車銷售人員和廣告從業人員被認為是最缺乏道德的，他們的評分僅為個位數，且有所惡化或與往年相比持平。



蓋洛普從1976年開始對各種職業的誠信和道德進行測評，自1990年起每年更新一次。有幾個職業每年都會被納入調查範圍，而其他職業則隨著時間的推移輪流被問及。最新的道德評分於2023年12月1日至20日進行，約800名美國成年人對23種職業分別進行了評分。



除了獸醫之外，其他職業都在2019年和2023年進行了測評。自2019年以來，其他22個職業的誠信和道德評分平均下降了6個百分點。在2022年和2023年接受測試的13個職業中，有12個職業的評分在過去一年中至少略有下降，除了工會領導人。



蓋洛普上一次對獸醫這一職業進行調查是在2006年，當時有71%的美國成年人認為獸醫的道德水平很高或非常高。相比之下，最新的調查結果顯示這一比例為65%。



除護士和獸醫外，還有4種職業獲得了多數人的正面評價，即工程師、牙醫、醫生和藥劑師。



去年，有5種職業的道德評價在美國創下新低，包括國會議員（6%）、參議員（8%）、記者（19%）、神職人員（32%）和藥劑師（55%）。



與此同時，銀行家（19%）、企業高管（12%）和大學教師（42%）的評分則與先前的低點持平，銀行家和企業高管的評分上次如此之低是在2009年。自1977 年以來，美公眾對大學教師的評價也從未如此之低。