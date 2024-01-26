港人游深添新花樣　首個百人港客美食團抵深

中評社香港1月26日電／據香港文匯報報導，1月25日，首個來深無限暢食貓山王榴槤的香港旅遊團抵鹽，四台大巴共160人來到鹽田區開皇馬來西亞樹熟榴槤自助餐廳，在美美享用榴槤自助餐之餘，還能到鹽田海濱棧道打卡游玩，沉浸在山海盛顔的絕美風光中，盡情享受大自然的饋贈。據悉，下一步餐廳每天接待的香港食客將達200－400人。



據介紹，該旅行團由香港新怡旅行社帶團，該旅行社一共研發了三條旅遊線路，目的地分別為深圳、惠陽與海豐，團期分別為半日游、一日游與2日游，三條線路均以“無限貓山王榴槤自助餐”為賣點。



自2023年初香港與內地全面通關後，深港消費的熱度便居高不下，前往深圳的購物團、掃貨團也應運而生，如主打福田山姆會員店購物的二日游、龍華開市客購物的一日游等，在港受到追捧。



深港美食團也深受港人喜愛，鹽田區作為旅遊大區，依山面海、風光旖旎，得益於成熟的跨境物流行業，去年開業的全國首家馬來西亞樹熟榴槤自助餐廳也引起全城轟動，於是，開皇馬來西亞樹熟榴槤自助餐廳迅速與香港新怡旅行社達成獨家合作，制定出一條來鹽吃榴槤的美食旅遊線路，也探索出一條讓深港融合越來越緊密的美食路線。



榴槤自助餐廳的母公司－深圳大東甲實業有限公司運營總監朱俊臣告訴記者，目前餐廳每天接待的香港食客約有四五十人，根據和香港旅行社簽訂的合作協議，未來這個數字將達200－400人。他表示，希望通過來鹽吃榴槤為突破口，讓更多港人知道“好榴槤出鹽田”新名片，後續通過與鹽田區現有旅遊資源如游艇會等，持續開發新型深港旅遊線路，給港人一個無法拒絕來鹽的理由，吸引更多港人到鹽田旅遊消費。



深港兩地一衣帶水，文脈相通。一直以來，鹽田區持續關注深港兩地各界交流，旨在推動兩地文旅消費產業融合發展，快速拉動兩地消費、旅遊、貿易市場復甦。據鹽田區工業和信息化局透露，今年，鹽田區將持續發放數字消費券及購車補貼，且均面向深圳市民與香港市民發放，提升跨境消費活力，助力深港朝著同城化趨勢邁進。



（來源：香港文匯報）