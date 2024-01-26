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日本估算能登地區地震直接損失超1萬億日元
http://www.CRNTT.com   2024-01-26 11:09:25


　　中評社北京1月26日電／據央視新聞報導，1月25日，日本內閣府公布了能登地區地震對日本經濟造成影響的估算數據，地震造成石川縣、富山縣及新潟縣直接損失預估為1.1萬億日元到2.6萬億日元之間。

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