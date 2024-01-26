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俄將對載有烏戰俘的墜毀運輸機黑匣子解碼
http://www.CRNTT.com   2024-01-26 11:09:39


　　中評社北京1月26日電／據央視新聞報導，根據俄羅斯緊急情況部1月25日公布的消息，被烏軍擊落的俄羅斯空天軍伊爾－76飛機的黑匣子計劃於26日運抵俄羅斯國防部。俄羅斯國防部的某專業實驗室將對黑匣子進行解碼。

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