中國和新加坡互免持普通護照人員簽證

中評社北京1月26日電／據新華每日電訊報導，據外交部“領事直通車”微信公眾號25日消息，中華人民共和國政府和新加坡共和國政府代表當日在北京簽署《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》。協定將於2024年2月9日正式生效。屆時，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家停留不超過30日。入境對方國家從事工作、新聞報導等須事先批准的活動以及擬在對方國家停留超過30日的，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。



新華社北京1月25日電（記者成欣）中國和新加坡25日簽署互免持普通護照人員簽證協定。外交部發言人汪文斌當日在例行記者會上應詢表示，中新免簽協定在中國農曆龍年春節前落地生效，無疑是給兩國人民送上的一份新春賀禮。



汪文斌說，中方高度重視中新雙向人員往來。經共同努力，雙方25日在北京正式簽署了《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》。協定將於2月9日正式生效。屆時，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家停留不超過30日。



“中新免簽協定在中國農曆龍年春節前落地生效，無疑是給兩國人民送上的一份新春賀禮，必將進一步促進中新人文交流，推動中新關係和各領域合作不斷發展。”汪文斌說。