日本京阿尼縱火案被告青葉真司被判有罪

中評社北京1月26日電／據中央廣播電視總台央視新聞報導，日本京都地方法院1月25日對京阿尼縱火案進行宣判，被告人青葉真司被判有罪。具體量刑稍後公布。



當地時間2019年7月18日上午，位於日本京都市伏見區的“京都動畫”（京阿尼）第一工作室遭人放火，事件共造成36人死亡，33人不同程度受傷。日本警方2020年12月10日表示，京都地方檢察廳將以殺人罪等罪名，正式起訴京阿尼縱火案嫌犯青葉真司。