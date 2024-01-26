灣區主題樂園探索“藝術＋科普”新路徑

中評社香港1月26日電／據香港文匯報報導，“國際教育日”到來，灣區主題樂園橫琴長隆宇宙飛船近日啟動藝術科普體驗活動，打造灣區“沉浸式宇宙主題科普綜合體”。主題樂園通過將藝術與科普進行有機結合，探索出科普新路徑，受到灣區越來越多親子家庭的青睞，亦為粵港澳大灣區文旅發展注入新活力。



為粵港澳大灣區文旅發展注入新活力



來自灣區的親子家庭走進主題樂園長隆宇宙飛船，便被眼前各種光影模擬的宇宙世界所震撼。整個場館，目光所及之處都是各種海洋生物，仿佛置身五彩斑斕的海底世界，孩子們探索求知欲望瞬間被激發。



親子家庭跟隨科普講解員的腳步，從海洋狂想曲到珊瑚秘境，從部落歡歌、亞細亞星球到鯨奇宇宙，一路上認識眾多神奇生物，聆聽趣味十足的生物故事。譬如，叫大目的“紅鋸鱗魚”原來是夜行動物，晚上才會游到岩礁旁覓食，一雙超大的眼睛就是為了使它在夜間捕食時能夠看到東西。



期間，科普講解員引導孩子們觀察“紅鋸鱗魚”的顔色、特徵，融入剪紙遊戲，讓孩子們採用彩色拚貼的方式，藝術化復刻“紅鋸鱗魚”，在腦海形成深刻印象。科普後，以藝術的形式讓孩子們把學習觀察到的知識展示出來，發揮美學想像力，領略生命的多樣性。此類藝術科普活動，不但幫助小朋友們深刻學習到海洋生態知識，更在藝術科普中啟迪心靈。



打造“沉浸式宇宙主題科普綜合體”



“孩子『零距離』接觸海洋生物，去觀察它們的生活習性，瞭解海洋生物背後的故事，還有藝術輔導老師帶他們剪紙、繪畫，這比刷手機看電視更直觀，更有意義。”專門帶孩子從北方來長隆珠海橫琴度假的張女士說。



灣區主題樂園不斷探索趣味科普。而此次長隆嘗試將美育教育與科普相融合，以寓教於樂的形式打造藝術科普場景，既充分釋放孩子的天性，又拓寬孩子們的視野，同時讓孩子走進自然課堂，感受海洋生態之美。據悉，長隆宇宙飛船前瞻性打造“沉浸式宇宙主題科普綜合體”，不僅設有鯊魚課堂、海牛課堂等8大科普教室，而且聘請專業科普講師。未來長隆將進一步研發美育與科普相結合的研學新課程，為粵港澳大灣區文旅發展注入新活力。



（來源：香港文匯報）