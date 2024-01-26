綠媒提問黃國昌違建事　柯文哲補槍賴清德

民眾黨第11屆不分區“立委”當選人黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月26日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨第11屆不分區“立委”當選人黃國昌，26日上午於“立院”出席黨團晨會後接受媒體聯訪，有綠媒爭相對他汐止房屋的違建爭議進行挑釁式的提問，黃國昌不改一往犀利回應的風格，當場洗臉綠媒要他好好監督賴清德老家違建，而站在一旁的民眾黨主席柯文哲也聯手回擊，並補槍反問，賴清德的違建是什麼時候要拆？



事情的起因是，一名綠媒記者問黃國昌，是否會拆除自己的違建，並在拆完後感謝民進黨。黃國昌回應說，他做事的原則就是說到做到，他接著批評民進黨在選前利用側翼媒體，甚至是中央社操作這件事情，讓他非常遺憾。他還公開請教賴清德，這就是他的法治原則嗎？他說，他會乾乾淨淨地拆除違建，並在違建地上立一個碑，感謝民進黨的監督與德政。



此時在一旁的柯文哲也在旁邊幫忙補充說，他自己的違建也拆了，農地的水泥塊也打掉了，黃國昌也拆了，現在輪到賴清德了。他說，奇怪的是，他們的違建都拆掉了，衹有賴清德的違建不用拆。他還不忘補一槍反問，賴清德的違建是什麼時候要拆？



此時綠媒記者又追問黃國昌，他家的違建是新北市政府認定的，還是民進黨認定的。黃國昌火氣漸漸上來，說他已經說過違建的議題了，他衹有一個問題，就是賴皮寮什麼時候要拆。他要求民進黨用相同的標準要求自己，特別是賴清德。此時柯文哲見狀，趕快打斷說，好啦好啦，並要求其他媒體針對別的議題題問。