個人養老金從試點走向全國　哪些瓶頸待突破

中評社北京1月26日電／據第一財經報導，個人養老金試點一年零兩個月之後，今年有望走向全國。



人社部在1月24日舉行的新聞發布會上稱，個人養老金制度運行平穩有序，先行工作取得積極成效，下一步將推進個人養老金制度全面實施。



第一財經從業內瞭解到，按照試點地區的在職參保人數計算，試點這一年個人養老金的參保率已經超過了四分之一，參保人積極性較高，但試點仍然存在總體覆蓋率和實際繳費人數偏低、投資收益不理想等問題，這些瓶頸導致試點效果不及預期。



25日，國家金融監督管理總局財產保險監管司負責人尹江鰲表示，金融監管總局持續深化商業養老金融改革，積極推動個人養老金制度發展。指導商業銀行、理財公司、保險公司等積極開展個人養老金業務，下一步，還將針對個人養老金制度特點，研究完善相關業務監管規則。



個人養老金制度的“三高”和“三低”



個人養老金制度是政府政策支持、個人自願參加、市場化運營的補充養老保險制度，年繳費上限為12000元。人社部數據顯示，從去年11月25日啟動的36城個人養老金試點，開立個人養老金賬戶人數已經超過5000萬，個人養老金產品超過700款。



2022年4月，國務院辦公廳印發《關於推動個人養老金發展的意見》，標誌著個人養老金制度的建立，當年的11月25日，人社部等四部門在全國36個城市和地區啟動了個人養老金制度的試點。



中國社會科學院世界社保研究中心主任鄭秉文在日前舉行的“個人養老金與制度優化”的社會論壇上表示，2023年是我國個人養老金制度的元年，也是中國養老金歷史上一個新階段的良好開端。從覆蓋率的角度來看，以2023年6月4030萬的開戶人數計算，試點地區參保率達到了23%，這是一個遠高於發達國家的數據。

