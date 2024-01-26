河套引入明星級研究院　攻關尖端科研

中評社香港1月26日電／據大公報記者報導，1月25日，深圳福田區區長周江濤在“全力推動高質量發展、實現最好結果系列主題新聞發布會”上透露，河套合作區深圳園區將緊密對接香港《北部都會區行動綱領》，推動深港規劃銜接、項目協同、資源共享。今年河套合作區深圳園區計劃引進中國科學院香港創新研究院、一汽大灣區研發院等重點科研機構、企業、青年初創團隊30家以上。



數易資訊科技顧問（深圳）有限公司是一家專注信息技術及系統開發、助力國內創業團隊與跨國公司合作的企業，該司聯合創始人梁德裕受訪表示，作為剛剛在深圳落地的港企，非常歡迎河套引進中國科學院創新研究院。“我們希望扎根河套的創新環境、創新資源，更好地融入大灣區的創科發展環境，與更多國內的企業接觸並合作。同時，希望能在河套地區實現與香港在資本、人才、信息、技術各方面的互聯互通。”



周江濤稱，河套將營造更加優質的科研及配套環境，建設深港國際科技園公共配套服務平台，引入風投創投、仲裁調解、知識產權保護等高端專業服務機構，建成國際科技人才綜合服務平台，加快建設南華村等國際化高品質的科研生活社區，河套深圳將提供超30萬平方米的優質產業空間。



（來源：大公網）