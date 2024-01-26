不滿被問院長落選就讓位王義川？游錫堃怒飆

周玉蔻問游錫堃，如果沒選上院長，是否王義川能當上“立委”。游回應，這是以訛傳訛。（截自“新聞放鞭炮”YouTube直播畫面) 中評社台北1月26日電／“立法院”三黨不過半，游錫堃要連任“立法院長”不確定性甚高。游上午接受廣播專訪，主持人周玉蔻不斷追問，若未選上院長變成陽春“立委”是否辭職，讓位給不分區候選人王義川？游錫堃稱假設性問題不回應，希望周不要以訛傳訛。周玉蔻回應，“所以你惱羞成怒？”游錫堃說，那個就是以訛傳訛。兩人在直播時當場吵起來。



周玉蔻不停地問同一問題，讓游錫堃一度動怒表示，“我們相識很久，你會有陷阱，我知道”。周玉蔻表示，沒有弄陷阱，但是很多人都表達這個意見。游錫堃指出，“你剛才沒有把它講清楚，就好像讓人家覺得說，游錫堃如果走，王義川就會進來一樣。”



民進黨這次不分區當選13席，排名第14的王義川很受賴清德重視，選後已接任民進黨中央執行委員兼政策會執行長。



2月1日展開的新一屆“立法院”，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



綜合台媒報導，游錫堃26日早上接受“新聞放鞭炮”節目主持人周玉蔻訪問，節目中周玉蔻的提問也讓游錫堃一度動怒，不斷重復喊“以訛傳訛”。



周玉蔻提問如果游沒有當上院長，是否會患得患失，心情難過？游錫堃坦言，他的觀念是希望台灣會更好，如果選出來的人比他更好，不管怎麼樣就是尊重選舉的結果，但他也希望任何人當選，都以“中華民國台灣”為念，“要做執政黨，應該要做“中華民國台灣”忠誠執政黨”，如果是反對黨的話，也應該忠誠於“中華民國台灣”。對於國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜，游錫堃說他不批評“立法院”未來同事。



周玉蔻提問，很多人說叫王義川進“立法院”，“叫你沒有選上院長就卸任（不分區‘立委’）”，讓王義川遞補前進“國會”。

