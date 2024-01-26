粵多市抓灣區機遇建“菜籃子”“海鮮鋪子”

中評社香港1月26日電／據大公報報導，24日，廣東省十四屆人大二次會議召開地市專場記者會，廣東多市搶抓粵港澳大灣區發展機遇，推進“百縣千鎮萬村高質量發展工程”。惠州市和江門市作為粵港澳大灣區的重要成員，更是近水樓台先得月。惠州市市長溫金榮現場展示了一張大灣區（惠州）綠色農產品基地的照片。他說，惠州要打造“大灣區的‘菜籃子、米袋子、大廚房’”，目前這個基地已經建設蔬菜、預制菜2個省級農業產業園，讓老百姓的“錢袋子”鼓起來。



江門市則提出打造大灣區的“海鮮鋪子”。江門市市長吳曉輝表示，江門已經有4個“海洋牧場”項目開工建設，加快打造大灣區優質的“海鮮鋪子”。她表示，江門市還大力做好“土特產”文章，培育了全國首個鎮級行政區品牌“馬岡優品”，並示範帶動打造了粵港澳大灣區首個縣級行政區品牌“開平優品”。



清遠市雖然不是大灣區城市之一，卻承接了不少大灣區產業轉移。清遠市市長溫文星表示，清遠近3年先後引進產業項目近1100個，投資額2100多億元，60%的項目都來自大灣區。



清遠是農業大市，農產品資源豐富。溫文星介紹，這兩年清遠已經在珠三角核心城市設立展銷中心，組織開展多場次大型宣傳推廣活動，加強與香港、澳門、廣州、深圳等一線城市龍頭企業、頭部商超開展產供銷對接，推動更多清遠優質農產品走進高端商超，走向大灣區市場。



（來源：大公網）