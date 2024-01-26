﻿一生修史　清史大家戴逸在京逝世

中評社香港1月26日電／據大公報報導，記者從中國人民大學獲悉，1月24日上午，傑出歷史學家、國家清史編纂委員會主任、中國人民大學榮譽一級教授、清史研究所名譽所長戴逸因病在北京逝世，享年98歲。戴逸有著熾熱的家國情懷，他曾接受大公報訪問為民族英雄岳飛正名；南海仲裁案時，戴逸特別囑咐在《清史.邊政志》中設海洋篇，要把清代對南海諸島及相關海域行使主權和管轄的歷史講清楚。



戴逸被學界譽為清史學科開創者之一。從1978年起，戴逸用7年時間主持編寫了70餘萬字的《簡明清史》，釐清了清代歷史的主要線索。



2002年，清史纂修方案終獲國家批准，耄耋之年的戴逸再次披掛上陣，出任清史編纂委員會主任。此後戴逸幾乎每天都前往辦公樓坐班、召集會議、安排前期工作，在統籌推進總體設計的同時開展多個項目。2018年2月，《清史》三稿基本完成，這部由內地2000多名清史學者共同完成的百卷巨著終於進入了最後的審閱階段，圓滿完成編纂任務。



戴逸生前多次接受大公報訪問，他曾談到，修纂清史對現今社會具有很強的現實借鑒意義。清朝的歷史離現實很近，現在內地很多現實問題都和清朝相關聯，衹有瞭解過去才能瞭解現在，走向未來。



令人欽佩的還有戴逸熾熱的家國情懷。20世紀60年代之時，珍寶島事件發生不久，戴逸以中俄尼布楚條約為課題，懷著強烈的民族感情，以冷靜客觀的立場寫成《一六八九年的中俄尼布楚條約》一書，為中蘇談判提供了有力的歷史依據，也開創了清朝邊疆史研究的先河。2002年，“岳飛不是民族英雄”的論述一度被寫入高中教案，大公報記者訪問戴逸，他講述岳飛的歷史功績，明確指出“岳飛是民族英雄”，終撥亂反正；“南海仲裁案”發生之時，戴逸特別囑咐在《清史.邊政志》中設海洋篇，要把清代對南海諸島及相關海域行使主權和管轄的歷史講清楚。戴逸對清政府的邊疆治理問題格外重視，多次叮囑專家有關邊界條約簽訂史實的敘述一定要準確，表達了他對國家領土主權的強烈關注。



（來源：大公網）