國家中小學智慧教育平台註冊用戶達1億人

中評社香港1月26日電／據央廣網報導，1月26日，教育部召開新聞發布會，教育部基礎教育司副司長朱東斌在會上介紹了國家中小學智慧教育平台建設應用的工作進展。



朱東斌表示，教育部積極推進教育數字化戰略行動，不斷優化國家中小學智慧教育平台，在共享優質教育資源、深化教育教學改革、全面助力學習型社會建設等方面發揮重要作用，實現了三個提升。



第一，優質資源的供給能力顯著提升。持續建設覆蓋德智體美勞等方面的優質數字資源，目前平台資源總量達到了8.8萬條，是年初（4.4萬條）的2倍多，進一步豐富了多版本教材課程資源，覆蓋教材版本由年初的30個共446册次增加到65個版本共565册；強化了中小學科普資源建設，與中國科學院聯合打造了“科學公開課”，上線了“實驗教學精品課”“實驗教學說課”“給孩子們的大師講堂”等優質資源。在國家教育數字化戰略行動啟動一周年之際，教育部啟動實施全國青少年學生讀書行動，建設開通了國家智慧教育讀書平台，匯集了包括“青少年讀書空間”“老年讀書社區”“中國語言文字數字博物館”“中國數字科技館”等豐富的閱讀資源，並依托平台開展了讀書分享活動，帶動各地更加重視青少年閱讀，推動全國青少年學生讀書行動廣泛深入開展。



第二，平台的功能服務能力顯著提升。在原有支持電腦、教室大屏、手機、電視投屏等多種終端使用基礎上，新上線了Pad和PC端。開發了教師備授課工具、個人資源庫、直播專區、活動專區等，提供了在線組卷、線下練習等功能，配套近1.5萬道習題，為每道題提供瞭解析視頻，方便進行隨堂練習，鞏固所學知識、提高學習效率。



第三，教師數字素養顯著提升。開展平台應用國家級線上培訓，開展寒暑期教師研修等活動，加強對試點工作的指導、跟蹤和總結，發揮專家指導團隊、教研員和優秀教師力量，指導一線教師用好平台提供的精品資源，學習優秀教學案例，提高教學設計和課堂教學能力，探索平台課程資源應用模式，廣大教師應用國家平台的主動性和能力大幅提升。



平台自上線以來，一直安全穩定運行，用戶註冊量穩步增長，註冊用戶達1億人，頁面瀏覽量近360億次，有效服務了學生自主學習、教師教學、家校協同育人，支撐“雙減”提質增效。



（來源：央廣網）