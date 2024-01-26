金融監管總局有關負責人回應金融熱點問題

中評社北京1月26日電／據新華社報導，為經濟社會發展提供高質量金融服務將從哪些方面著力？如何滿足房地產合理融資需求？中小銀行改革化險成效如何？在25日舉行的國新辦新聞發布會上，國家金融監督管理總局有關負責人一一回應了當前金融熱點問題。



保持房地產信貸整體穩定



金融監管總局副局長肖遠企表示，近段時間以來，金融監管總局積極配合行業主管部門和地方政府從房地產市場供需兩端綜合施策，不斷加大金融支持力度，相關政策措施已經並且正在發揮積極作用。



“截至目前，房地產開發貸款和個人住房貸款的餘額分別是12.3萬億元和38.3萬億元，2023年一年分別發放開發貸款3萬億元、住房按揭貸款6.4萬億元，兩項加起來將近10萬億元，這個量還是非常大。”肖遠企說。



據介紹，2023年銀行向房地產企業提供併購貸款、存量展期貸款合計超過1萬億元。截至2023年底，3500億元“保交樓”專項借款絕大部分都已經投放到項目，商業銀行還提供了相應的商業配套融資。



“房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。”肖遠企表示，將指導金融機構用好用足現有的金融支持政策，繼續做好房地產金融服務，保持房地產信貸整體穩定，滿足合理融資需求，維護房地產市場平穩健康發展。



他表示，將加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，指導金融機構落實好經營性物業貸款管理要求，繼續做好個人住房貸款金融服務，同時指導和要求銀行等金融機構大力支持“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。

