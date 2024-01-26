去年各項稅費優惠超七成“落”於民營經濟

中評社北京1月26日電／據新華社報導，數據顯示，2023年，全國新增減稅降費及退稅緩費達22289.9億元。分經濟類型看，民營經濟納稅人受益明顯，全年新增減稅降費及退稅緩費16864.6億元，占比75.7%。



這是記者從24日至25日於北京召開的全國稅務工作會議上瞭解到的。



國家稅務總局新聞發言人、辦公廳主任黃運介紹了全年落實各項稅費優惠政策具體情況。分行業看，製造業及與之相關的批發零售業占比最高，新增減稅降費及退稅緩費9495.3億元，占比42.6%；分企業規模看，中小微企業受益最明顯，新增減稅降費及退稅緩費14264.2億元，占比64%；分政策看，小規模納稅人減免增值稅政策新增減稅降費6509.8億元，小微企業減征所得稅政策新增減稅1788.8億元，支持科技創新的先進製造業、工業母機、集成電路企業增值稅加計抵減政策新增減稅1208.5億元，提高個稅專項附加扣除標準政策新增減稅391.8億元。



在政策措施協同發力下，市場活力穩步提升，產業結構不斷優化，助力加快全國統一大市場建設。稅收數據顯示：2023年，新辦涉稅經營主體即首次到稅務部門辦理稅種認定、發票領用、申報納稅等涉稅事項的經營主體達1687.6萬戶，同比增長28.3%，其中以新產業、新業態、新商業模式為核心內容的新辦涉稅經營主體449.4萬戶，占全部新辦戶的26.6%；新辦涉稅經營主體中開展跨省貿易的有460.8萬戶，同比增長32%。



黃運表示，下一步，全國稅務系統將按照黨中央、國務院部署要求，牢牢把握服務高質量發展這一首要任務，精準高效落實結構性減稅降費政策，加力加勁提升稅費服務質效，持之以恒優化稅收營商環境，不斷激發市場活力，增強經濟發展動能，為更好服務發展大局作出新的更大貢獻。



（來源：新華網）