上海：一如既往支持浦東新區

中評社北京1月26日電／據央視網消息，1月26日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹推進浦東新區綜合改革試點有關情況，並答記者問。



上海市人民政府副市長華源介紹，落實好浦東綜合試點各項任務，上海有三方面的基礎和優勢條件。



第一，上海城市能級和核心競爭力持續提升，為浦東綜合改革試點提供了有利的發展基礎。2023年，上海經濟總體呈現持續恢復、回升向好態勢，經濟質量不斷提高，總量也繼續保持全國經濟中心城市的首位度，特別是“五個中心”建設持續發力，在提升經濟中心的國際地位、金融中心的國際化水平、貿易中心的樞紐功能、航運中心的資源配置能力、科創中心的策源功能等方面又實現了新的突破。上海城市能級和核心競爭力的持續提升，也將為浦東開展綜合改革試點提供有力支撐。上海市級層面也將一如既往支持浦東新區大膽闖、大膽試、自主改，力爭早日取得一批標誌性的制度創新成果。



第二，上海承擔多項國家重大戰略，為浦東綜合改革試點提供了豐富的實踐場景。黨的十八大以來，黨中央、國務院陸續將中國國際進口博覽會、上海自貿試驗區及臨港新片區等一大批國家重大戰略落地上海，為上海全面深化改革、擴大高水平對外開放，提供了廣闊舞台。這一次浦東綜合改革試點方案也集成了一大批國家層面所賦予的改革事項，可以充分借力多重國家戰略和功能平台，放大聯動和叠加效應，更好地發揮對改革全局的突破和帶動作用。



第三，上海人大制定浦東法規機制日趨完善，為浦東綜合改革試點提供有力的法治保障。2021年，全國人大授權上海市人大及其常務委員會制定浦東新區法規。2023年，全國人大也將制定浦東新區法規寫入修改後的《立法法》。截至目前，上海市人大已經制定出台浦東新區相關法規，一共18部，內容涵蓋了“商事登記確認”“市場主體准營承諾”“綠色金融”“融資租賃”“高水平產權保護”等，這些法規有效破解了經濟社會發展和改革開放中的一些堵點難點痛點問題，取得了較好成效。



下一步，上海將繼續用好新區立法權，聚焦企業經營、行業發展、產業升級所共同關注的急需突破的一些裉節問題，研究制定更多的浦東新區法規，進一步健全與試點改革任務相配套的法治保障體系和監管制度。



（來源：央視網）