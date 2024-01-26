面值“一元”賣百元？這類龍年紀念鈔買不得

中評社北京1月26日電／據經濟參考報報導，農曆甲辰龍年即將來臨，中國人民銀行發行的龍年賀歲紀念幣和紀念鈔搶購火爆。與此同時，一些商家在直播電商平台、二手電商平台以及線下炒幣圈、城鄉接合部、農村地區售賣“洋龍鈔”“外國紀念鈔”，消費者真假難辨。



“我在直播間下單購買‘洋龍鈔’，後來查了發行地發現有問題，又在網上看到打假博主教人鑒別，立馬點擊退款，差點就上當了。”一位消費者說。



記者在某直播電商平台的搜索欄內輸入關鍵詞“龍年紀念鈔”“洋龍鈔”後，彈出多個商品銷售頁面及視頻直播間，還有一些錄播畫面。點開一個直播間，主播正在宣傳自家的“洋龍鈔”有多“緊俏”，號稱來自國外。“這種龍年紀念鈔，是外國發行的，春節發紅包有面兒，面額100元只賣99元，限量銷售別錯過。”



商家稱這種塑料鈔為“法定貨幣”“保真保正”“一鈔傳三代”，由非洲某國“央行”限量發行，並由相關評級機構評級後快遞發貨給消費者。一些商家在直播時當場關燈用激光筆照出鈔上的“防偽標識”。



還有一些商家在直播間售賣我國央行發行的龍年賀歲紀念鈔，直播時展示的是真品，鈔面上“貳拾圓”“壹佰圓”有“圓”字，但發的貨卻為便宜的紀念券，券面上寫的是“貳拾”“壹佰”無“圓”字，已有不少消費者表示“中招”。



記者調查發現，網上宣稱非洲某國“央行”發行的“龍鈔”至少有三個版本：紅色一版正面為中國傳統的龍圖案，右上角寫著中文“2024甲辰龍年紀念鈔”，背面為天壇祈年殿圖案，輔以祥雲圖案；橙色一版正面有龍圖案和漢字“龍年大發”，背面則是一大一小兩頭獅子；第三種則是第一種的“金鈔版”。三種版本面額均為100中非法郎（現價約合1.18元人民幣），多數定價為每張98元、99元或100元人民幣。

