自動駕駛移動“充電寶”來了

中評社北京1月26日電／據經濟參考報報導，汽車與能源網絡的產業融合正在催生新的商業模式。自動駕駛企業縱目科技近日宣布，設立全新子公司蠶叢機器人，並推出新產品——低速全自動駕駛充電機器人FlashBot閃電寶。



據介紹，FlashBot閃電寶是一款L4級自動駕駛新能源機器人，可在園區、停車場等封閉場地，為新能源汽車提供智能充電服務。目前，蠶叢機器人已與電管家集團簽訂長期戰略合作協議，並與法國恒通集團、法國光芒公司分別簽訂了戰略合作意向書。



縱目科技、蠶叢機器人創始人、CEO唐銳說：“通過結合自動駕駛和儲能技術，蠶叢機器人正在構建一個高彈性的移動能源網絡，推動更大時空範圍內的能量交易。”



他表示，隨著新能源汽車和風電、光電等清潔能源的迅猛增長，集中式的能源網絡已向分布式的能源網絡轉變。過去，主要通過固定基礎設施來匹配隨機發生的分布式能源需求和供給，如用固定充電樁匹配隨機發生的充電需求、用固定式儲能系統匹配分布式光伏配儲，這是一種較低效的資源匹配過程和較低效的資產投入。若把自動駕駛帶來的移動性和儲能電池結合起來，則可以在更大時空範圍匹配分布式能源的供需，從而提供更便捷的能源交換，實現資產高效利用。



據瞭解，在張江集團和電管家的支持下，蠶叢機器人已於近期投入兩台FlashBot閃電寶進行商業化試運營。2023年12月份，這兩台閃電寶平均每天從張江園區微網購入272度電，其中185度電賣回給微網，87.5度給新能源車提供充電服務，日均循環2.6次，當月帶來了一萬兩千多元的收益，即每台日均淨收益接近200元。



去年6月召開的國務院常務會議研究了促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施，其中提到要構建“車能路雲”融合發展的產業生態，涉及汽車、通信、能源、算力等多個產業、多個細分賽道，每個融合賽道都有巨大的發展潛力。

