北京發展商業航天有了路線圖

中評社北京1月26日電／據經濟參考報報導，一個個商業航天“世界之最”的誕生，正在凸顯北京商業航天創新策源地優勢。



近日印發的《北京市加快商業航天創新發展行動方案（2024－2028年）》明確，北京將建設具有全球影響力的商業航天創新發展高地。計劃到2028年，在全國率先實現可重復使用火箭入軌回收復飛，形成低成本高可靠星箭產品研製能力和大規模星座建設運營能力，壯大千億級產業集群。



近年來，北京商業航天的民營力量貢獻了多個“世界之最”——天龍二號開創全球民營航天企業液體火箭首發即勝的歷史；朱雀二號成為全球首款成功入軌飛行的液氧甲烷火箭；引力一號刷新全球最大固體運載火箭紀錄。



北京市科委、中關村管委會相關負責人介紹，北京航天領域科技創新資源豐富，規模化民營商業航天創新產業集群與“南箭北星”產業格局初步形成。未來五年，北京將強化創新引領、場景驅動，先行先試，引進和培育500家以上高新技術企業、100家以上專精特新企業、10家以上獨角獸企業，提升北京商業航天產業能級。



為激發產業創新活力，北京先行先試，探索商業航天政策創新。例如，北京將暢通衛星頻率軌道資源申報協調和登記、空間數據共享和使用、民用航天發射許可，推動商業航天創新政策率先在京試點。



空天一體的衛星互聯網成為大國科技競爭的“新戰場”。北京將以大規模星座建設為牽引，夯實整星研製、地面終端、星座運營管理等基礎能力，加快巨型星座組網運營，構建空間基礎設施。

