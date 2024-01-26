地方兩會“高頻詞”透出高質量發展新氣象

中評社北京1月26日電／據經濟參考報報導，地方兩會近期密集召開，謀定2024年地方經濟增長目標，部署下一階段重點任務。記者梳理發現，多數地方將2024年預期經濟增長目標設定在5%至6%之間，並把挖掘和釋放內需潛力作為穩增長發力點。建設科技創新高地、打造發展新引擎、壯大新型消費、謀劃重大項目等成為地方兩會“高頻詞”，展現出推進高質量發展的新氣象。



謀定預期增長目標



隨著地方兩會召開，各地紛紛發布2024年經濟增長預期目標。記者梳理發現，除了海南、西藏增長目標為8%左右，多數地方預期目標在5%至6%之間。



具體來看，廣東、上海、北京、江西、山西等地均為5%左右；山東、廣西、江蘇定在5%以上；河北、浙江、福建、遼寧等地為5.5%左右；重慶、甘肅、四川、寧夏、安徽等地為6%左右。



與2023年預期增速相比，各地2024年經濟增速設定有升有降。其中，北京、江蘇等地有所調高，河北、廣西等地有所調降，四川、山東等地與2023年持平。



“各地預期增長目標是依據當地經濟發展潛力、增長動能變化以及中長期發展目標等因素設定的。從已公布的情況看，2024年各地預期增長目標與上年GDP實際增長水平比較接近，普遍處於5%至6%之間的中高速增長水平，這說明經濟運行將保持較強的穩定性和連續性。”東方金誠首席宏觀分析師王青說。



王青表示，經濟發展水平相對較低的省份，預期增長目標會更高一些。這些地區在經濟發展潛力上具備一定的後發優勢，可以設定較高的預期增長目標。

