馬鑾灣生態“蛻變記”

馬鑾灣生態三島公園航拍照片。（來源：新華社） 中評社北京1月26日電／據新華社報導，時至歲尾，福建廈門的馬鑾灣畔綠樹繁花、飛鳥翔集。少為人知的是，曾經的馬鑾灣近乎“一潭死水”。經過20多年的生態修復，如今這裡成為廈門的“城市景觀台”。



馬鑾灣坐落於廈門西海域西北端，匯水區域120多平方公里。為方便灣區內人員通行，1958年，廈門啟動馬鑾灣海堤建設。海堤建成後，沿岸居民通行方便了，卻帶來灣內水流停滯問題。隨著城鄉建設不斷擴張，大量水域被圍占成蝦池魚塘，灣內水域面積縮減到原先的十分之一。同時，水體富營養化導致臭氣熏天，生物種群數量迅速下降。



“馬鑾灣生態修復的關鍵是讓水體重新動起來。”馬鑾灣新城片區指揮部常駐副總指揮蔡德進說，經過充分調查和科學論證，截污、清淤、活水、護岸成為馬鑾灣生態修復的系統性目標。



進入21世紀，馬鑾灣的生態修復大幕正式拉開。“蝦池必須退！該讓的地也得讓！”在生態修復過程中，位於馬鑾灣畔的霞陽村召開了一次村民大會，村黨支部書記林河通的話得到村民的一致支持。村民們退墾的土地如今已變為生態三島公園。



島上，不時有飛鳥在鳳凰木樹梢停留。這些鳳凰木由廈門市民認養，樹幹上掛著“認養牌”。“我是馬鑾灣新城的建設者，想以認養樹木的形式讓這份守護傳承下去。”鳳凰木認養者、市民吳玉梅說，她2021年認養了樹木，時常在周末帶著孩子來給樹木澆澆水，給孩子講述馬鑾灣生態修復故事。



雙溪濕地公園也是生態修復的重要成果。公園吸引了周邊居民前來“打卡”。“現在這裡花香撲鼻，住在邊上的人最能體會到這種獲得感。”市民白先生說。



如今的馬鑾灣，擁有長達25公里的環灣生態景觀帶和76公頃的城市濕地公園，包括5種國家一級保護動物在內的145種野生鳥類在此越冬或栖息繁衍，一幅城市海洋生態保護的秀美畫卷正徐徐展開。



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