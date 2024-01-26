游錫堃：賴清德交代柯建銘處理院長選舉

游錫堃。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／“立法院”新一屆“立委”三黨不過半，2月1日舉行正副院長選舉，現任“立法院長”游錫堃能否連任成變數。對此，游錫堃今天在廣播節目表示，對於連任有信心，賴清德有交代，由民進黨團總召柯建銘處理院長選舉事宜。



根據《中時新聞網》報導，游錫堃今天接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到“賴主席是否有特別交代什麼？”游錫堃說，最主要是“國會”自主，因為他也很忙，中央黨部有通知他，當時柯總召也在，會組一個小組去處理，黨團會去處理，而他會爭取院長的部分，賴主席在競選時就曾說過，不是什麼新消息。



游錫堃說，接受到這個任務就是要盡力而為。周玉蔻追問，當上院長機會有幾成？游錫堃表示，“謀事在人、成事在天，全民投票完成基本架構定了，在這個架構上盡力而為。



被問到，民進黨受制於民眾黨會不會很不甘心？游錫堃表示，之前曾經跟他們拜票，5票都投給他，而跟柯文哲主席之前就認識，競選新北市長和台北市長時就有聯繫過。



針對“國會”改革，游錫堃說，自己4年當院長都沒有提案，之前就有改革過，國民大會已經沒有了，調查權是在“監察院”，如果像過去碰到一項就解決一項，沒有辦法永遠在撐，應該要“憲改”，釐清是什麼制度。