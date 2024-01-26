5G時代的雲遊戲如何留住玩家？

中評社北京1月26日電／據人民郵電報報導，雲遊戲被視為一種具有變革性的技術，但其被廣泛採用的過程並非一帆風順。愛立信消費者實驗室資深研究員Peter Rinderud認為，目前，定價和付費模式、設備和網絡、已經形成的行為模式和遊戲本身是影響雲遊戲玩家退出一款遊戲的主要因素。如何讓雲遊戲留存更多玩家？作為雲遊戲的重要參與者，運營商需改變傳統角色，成為差異化的連接提供商，並全面改革定價模型。同時，運營商需要考慮創新的定價策略，滿足不同遊戲玩家的需求。



雲遊戲作為一項技術，潛力巨大。它無需實體遊戲，實現了玩家在室內和室外都能獲得無縫遊戲體驗的夢想。Rinderud認為，儘管有傳統和新興參與者的激烈競爭，以及5G部署帶來的便利，但雲遊戲的普及速度仍然緩慢。有行業分析指出，該領域市場價值將顯著增加，但消費者接受度低的問題仍然存在。運營商需要克服這些困難以釋放雲遊戲的潛力。



“為了從行為、態度兩方面更深入地理解雲遊戲，我們有必要將消費者進一步細分。這有助於我們瞭解消費者對遊戲的總體參與度，並知道哪些消費者會從雲遊戲的體驗旅程中退出，以及為什麼退出。”Rinderud表示，根據4G／5G智能手機用戶的行為，將15～69歲消費者分為7個電子遊戲細分群體，基於遊戲時間、設備和目的。統計結果表明，重度、休閑和輕度玩家三個主要群體中，重度玩家占比35%，休閑玩家占比48%，輕度玩家占比18%。



雲遊戲玩家主要是對技術感興趣的早期採用者。其中，68%的雲遊戲玩家使用4G，而5G用戶則更活躍。45%的雲遊戲玩家選擇智能手機作為主要設備，其他設備如筆記本電腦、遊戲機、智能電視、平板電腦和AR頭顯也有市場。三分之二的玩家選擇移動網絡或固定寬帶Wi－Fi連接。最常見的組合是移動網絡上的智能手機。



數據顯示，玩家平均每周花7個小時玩雲遊戲，其中一半時間是在移動設備上完成的。這一數據因群體而異：“全設備”重度玩家每周玩遊戲的時間長達20小時，而休閑玩家每周只玩2小時。5G用戶玩雲遊戲的時間超過4G用戶，但68%的雲遊戲玩家仍在使用4G，且網絡滿意度較低。

