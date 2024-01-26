南投燈會14米龍鳳主燈耀眼　續設大陸燈區

南投縣政府舉辦“2024南投燈會”宣傳活動，今年的主燈是高達14米的龍鳳盤山主燈。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月26日電（記者 方敬為）南投縣政府今天舉辦“2024南投燈會”宣傳活動，由副縣長王瑞德向外界說明今年燈會亮點，除了有氣勢磅礡、高達14米的龍鳳盤山主燈，還有水陸空齊發表演秀，今年並與人氣插畫角色“厭世馬來貘”、“爽爽貓”合作，推出結合南投意象的造型主燈，搶攻年輕客群，今年也會續設大陸燈區，邀請浙江城市花燈參展，促兩岸花燈工藝交流。



王瑞德25日主持“2024南投燈會”活動預告，並公開今年主燈及龍年小提燈樣式，他表示，南投燈會是縣府每年強打的3大活動之一，今年敲定於2月3日至2月25日舉行23天，今年場地仍在南投縣會展中心，並朝更多動態、科技互動的方式呈現。



王瑞德表示，今年南投燈會朝全齡適遊、策展手法、跨界聯名、結合地貌四大重點主軸規劃，內容有主題展覽、傳統燈組、沈浸劇場及表演藝術等，分成傳藝燈區、歡聚燈區、景緻燈區等三大主題區，包含隆運迎福燈區、七彩龍好森燈區、共生共好燈區、藝見新原鄉燈區、光影搖晃水上副燈等14個燈區。



此外，王瑞德強調，南投燈會更有全台少見的水陸空表演秀，融合無人機、煙火秀及交響樂，極具聲光震撼效果的七彩絢爛水舞劇場展演，並邀請知名歌手、樂團輪番演出，保證讓遊客回味無窮。



今年南投燈會也循慣例與大陸友好城市交流合作，推出大陸燈區，南投縣與浙江城市往來密切，特別邀請杭州、溫州、寧波、橫店、海寧等城市共襄盛舉，屆時將有相關城市意象的花燈展示，歡迎各界踴躍參觀。