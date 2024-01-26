傅崐萁自信能震懾柯建銘　曝韓曾挺他選院長

藍委傅崐萁26日接受中廣“千秋萬事”節目專訪。（截自千秋萬事YouTube畫面） 中評社台北1月26日電／積極爭取出任中國國民黨“立法院”黨團總召的藍委傅崐萁26日接受中廣節目專訪表示，他已經準備好“飛彈導彈”。整個民進黨都是“聊齋”，會與參選“立法院長”的國民黨韓國瑜一同強力監督民進黨，揭發貪腐弊端，讓民進黨總召柯建銘睡不著覺，也不會讓賴清德把台灣帶向戰爭的危險。



被問到黨中央是否有介入黨團總召選舉，傅強力否認。他更透露去年8月就和韓國瑜商量，韓國瑜當時不想當不分區，希望傅當“國會議長”。



崐萁認為，民進黨都是來自於地方非常強悍型的政治人物，人才齊備，所以過去不管是各種文鬥武行，國民黨一直沒有佔到太多便宜。今天民進黨總召柯建銘已經很緊張了，國民黨“衹有團結一心才能對抗屹立不倒的柯總召，讓柯總召偶爾跌跤一次，他精神才能振奮一點”。



根據《中時新聞網》報導，傅崐萁26日接受中廣“千秋萬事”節目專訪，談“立法院”議長改選、“國會”改革與國民黨團總召選舉等議題。傅崐萁被主持人問到，當時棄選“立法院院長”，改為支持韓江配，是否如外傳的有條件交換，傅崐萁強力否認。



傅崐萁說，去年8月他跟國民黨“立委”當選人韓國瑜有商量，韓表態不接不分區“立委”，希望他當“國會議長”，後來是國民黨主席朱立倫拜託韓接不分區，把氣勢拉起來。民進黨40席可掀掉“立法院”，綠是草莽作戰體系，內部廝殺而對外槍砲一致，“國會”無足夠壓制則無法嚇阻民進黨。



針對黨中央介入黨團總召選舉傳言，傅崐萁說，黨中央如果有介入什麼，早就滿城風雨。過去到現在他一向不是被青睞的對象，到底誰能把黨團帶起來且有即戰力，能夠壓制民進黨，大家心裡有把尺，大家願意為黨做事情都是好事。自2004連宋配起所有“總統”大選，他都是支持國民黨，也交出成績單，每次都是得票率最高。2022九合一大選這局對戰“行政院副院長”鄭文燦，策略是他跟朱立倫訂定，負責全台操盤。

