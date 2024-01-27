中評關注：中美關係未來十年出現怎樣情形？

布魯金斯學會研討中美關係未來十年情形 中評社華盛頓1月26日電（記者 余東暉）中美兩國智庫最近合作進行一項研究，推演未來十年中美關係的四種情形。多數學者認為，中美關係未來十年更可能的情形是，兩個大國在競爭中不斷發生矛盾摩擦，但雙方會盡力避免衝突和戰爭。



中國國觀智庫（Grandview Institute）與美國PAX基金會（PAX sapiens）最近進行聯合推演研究。這項名為《2035年前美中關係及其對全球秩序的影響》的研究顯示，美中關係的趨勢將有四種潛在情形：“隨波逐流”、“戰火紛飛”、“各自為營”、“藕斷絲連”。



根據這項研究，在“隨波逐流”情形中，美中兩國將在許多方面持續摩擦和爭論。但當危機出現時，兩國可以通過邊緣外交來應對；在“戰火紛飛”情形中，隨著美國對台灣承諾的增加與中國大陸對台立場日益強硬，相關各方都無法在政治衝突升級、意外引發軍事衝突的循環中退縮；在“各自為營”情境中，美中兩國將形成相互競爭的地緣政治集團，在軍事、經濟和外交領域相互對立；在“藕斷絲連”的情境中，兩國會進行有選擇性的脫鈎，但仍能通過複雜的全球網絡維持合作。



美國智庫布魯金斯學會就這項研究展開線上研討，兩國專家探討中美關係未來十年的走向。



PAX基金會運營副總裁賽爾（Conor Seyle）表示，台灣問題仍是美中關係中摩擦的關鍵驅動因素。但是他相信，兩國有共同的底線，那就是不願意發生戰爭，因而雙方需要尋求方式管控台灣問題。