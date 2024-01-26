商務部：2023年全年商務運行總體平穩

中評社北京1月26日電／據央視新聞報導，1月26日下午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得新突破有關情況，並答記者問。



商務部部長王文濤介紹，剛剛過去的2023年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，團結一心、攻堅克難，推動全年商務運行總體平穩，高質量發展邁出新步伐。可以用三個詞來簡單概括：



第一個詞是“保穩”。拉動國民經濟增長的“三駕馬車”，消費、投資、淨出口，商務工作都涉及。具體來看，消費方面，社會消費品零售總額創歷史新高，2023年最終消費支出對經濟增長貢獻率達82.5%。外貿方面，貨物進出口在高基數基礎上以人民幣計實現了正增長，出口國際市場份額穩定在14%左右。雙向投資方面，實際使用外資規模為歷史第三高；對外非金融類直接投資以人民幣計增長16.7%。總體上，這些領域都保持了基本穩定，為國民經濟回升向好作出了積極貢獻。



第二個詞是“提質”。也就是打開來看，結構不斷優化，發展的質量和含金量不斷提升。比如，消費方面，網上零售額增長11%，繼續保持較快增速；服務零售額增長20%，展現出較大的增長潛力。外貿方面，我國中間品進出口占比達到61.1%，保持在歷史高位；特別是民營企業進出口占比提升3.1個百分點，達到53.5%，牢牢占據“半壁江山”。外資方面，高技術產業引資、製造業引資占比都有所提升。對外投資方面，製造業、批發和零售業對外投資增速高於平均水平，綠色、數字、藍色等領域對外投資合作不斷擴大。



第三個詞是“增能”。一些領域發展新動能不斷湧現，比如實物商品網上零售額占社零比重增至27.6%，創歷史新高；還比如，綠色、健康、智能產品、國貨“潮品”備受青睞，成為新的消費熱點；汽車出口增長超過50%，跨境電商出口增長19.6%，都成為外貿增長的新引擎；新設外資企業數量增長39.7%，充分體現了外資分享中國市場機遇的熱情。還有一些取得了新進展、新突破，比如，完成世貿組織投資便利化協定文本談判，這是中國在世貿組織牽頭引領的首個重大議題。與尼加拉瓜等4個國家新簽或升級自貿協定。發布關於加強數字和綠色領域國際經貿合作的首個中國方案，得到30多個國家和國際組織積極響應。

