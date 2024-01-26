全國台聯第三十屆台胞青年冬令營長春開營

中評社北京1月26日電／據人民日報報導，以“攜手正青春 同心向未來”為主題的全國台聯第三十屆台胞青年冬令營開營式1月23日在吉林長春舉辦，近百名台青營員參加，大陸多地的線下分營通過線上同步收看。



台胞青年冬令營旨在弘揚中華優秀傳統文化、全面展現祖國大陸經濟社會發展成果、增進兩岸青年交流互動。除吉林總營外，本屆冬令營還在黑龍江、內蒙古、山東、河南、甘肅、新疆等13個省區市設有特色分營，涵蓋體驗冰雪風光、體察風土人情等形式多樣的交流活動。



開營式上，全國台聯會長鄭建閩致辭表示，希望台灣青年朋友用眼看、用耳聽、用心悟，感受中華文化博大精深的歷史底蘊、海峽兩岸同宗同源的人文習俗，瞭解大陸經濟社會發展建設成就，向台灣的家人朋友介紹更加真實、立體、全面的祖國大陸。希望兩岸青年朋友相互交流，增進瞭解，成為好朋友好夥伴，共同承擔時代重任，推動兩岸關係和平發展、融合發展。



“台灣‘小鳳梨’有機會來大陸領略美麗的冰雪風光，十分有幸。”台灣營員代表、中原大學學生鄭雅雲說，希望通過此次冬令營拓展視野，體驗大陸風土人情，瞭解兩岸歷史脈絡，感受兩岸血脈相連，更加真實客觀地認識祖國大陸，並與大陸青年朋友面對面交流，增進瞭解和認識。



據介紹，冬令營期間，營員們還將拍攝自媒體短視頻，發現美麗大陸、看見兩岸美好故事，全方位展示兩岸青年攜手共進、勇毅前行的精神風貌。



全國台聯台胞青年冬令營自1989年以來已舉辦29屆，深受台灣青年喜愛，成為兩岸青年交流品牌項目，先後共有7000餘位台胞青年參與。



（來源：人民日報海外版）