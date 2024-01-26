北京：數字檢察塑造新質法律監督能力

中評社北京1月26日電／據檢察日報報導，“全年數字檢察對監督線索發現、監督案件辦理的貢獻率均達69%，呈現‘數字檢察一子落，法律監督滿盤活’新氣象。”北京市第十六屆人民代表大會第二次會議期間，該市檢察機關數字檢察取得的成效受到與會人員的關注。



2023年，北京市檢察機關依托數字檢察“加持”技術性輔助、穿透式審查、實質性監督，助力深挖徹查深層次違法犯罪問題，發現並向公安機關移送各類犯罪線索1309條，已立案346件；關聯應用檢法業務數據，針對虛假訴訟等突出問題提出監督意見1408件，同比上升96.6%。



2023年，北京市檢察機關深度融合檢察業務與科技應用，深化與高校、科研院所戰略合作，首批聘請43位專家擔任技術調查官，以資源融合與優勢互補重塑檢察力量；運用衛星遙感、三維實景模型重建等技術輔助辦案2412件，同比上升31.4%；在全國檢察機關首次使用探地雷達和瞬變電磁技術判定生態環境受損程度，支撐公益訴訟檢察能級提升。



全國人大代表、北京市科學技術研究院創新發展戰略研究所所長伊彤對此稱讚道：“‘新質法律監督能力’是‘新質生產力’在檢察工作領域的具體體現，是檢察機關實施創新驅動發展戰略，依托科技賦能塑造法律監督新動能新優勢的重大實踐。”



（來源：檢察日報）