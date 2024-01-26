全國基本養老保險參保人數達10.66億人

中評社北京1月26日電／據光明社報導，記者近日從人力資源社會保障部獲悉，截至2023年底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.66億人、2.44億人、3.02億人，同比分別增加1336萬人、566萬人、1054萬人。



社會保障制度改革持續深化。企業職工基本養老保險全國統籌、個人養老金制度等改革平穩推進；新就業形態就業人員職業傷害保障試點工作進展順利，截至2023年底，參保人數731萬人；失業保險、工傷保險省級統籌全面實現。



社保待遇按時足額發放。2023年發放失業保險金等各類失業保險待遇976億元；調整退休人員基本養老金水平，提高城鄉居民基礎養老金最低標準；為2577萬困難群體代繳城鄉居民養老保險費，困難群體基本養老保險參保率保持在99%以上。



社保基金監管和投資運營不斷加強。2023年出台社會保險基金監督舉報工作管理辦法、社會保險基金監督約談暫行辦法等；部署開展社保基金管理鞏固提升行動；常態化開展年金基金管理機構現場檢查和非現場監管，促進合規運營；推動基本養老保險基金委托投資，截至2023年底，投資運營規模達1.86萬億元。



截至2023年底，全國社會保障卡持卡人數13.79億人，其中9.62億人領用電子社保卡。



（來源：光明日報）