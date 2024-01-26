江西全力救治新餘“1·24”火災事故傷員

中評社北京1月26日電／據人民日報報導，江西新餘“1·24”特大火災事故發生後，江西省委省政府調集各方力量全力投入傷員救治、家屬安撫等善後工作，並在全省範圍內進行安全隱患排查整治。



事故發生後，新餘市消防支隊共搜救出48人，其中39人遇難、9人送醫救治。江西立即調集高水平專家施救，努力做到讓傷員得到最好的醫治。



目前，遇難者家屬已陸續趕到新餘。江西正全力做好遇難者善後和家屬安撫工作，記者在火災處置應急指揮部瞭解到，當地成立了工作專班，逐一對接遇難人員家屬，細致深入開展一對一安撫善後工作，同時積極開展事故調查，對涉及失職、失責人員，將依法依規嚴肅追責問責，決不姑息。



新餘市表示將吸取此次事故的慘痛教訓，聚焦“九小場所”，緊盯景區、商場等人員密集地方，全面排查安全隱患，舉一反三狠抓整改。



事故發生後，江西省委省政府要求各地開展安全隱患大排查、大整治，做到不放過任何一個隱患，不留下任何一個死角。



25日上午，江西省新餘市召開新聞發布會，通報“1·24”特大火災事故情況。目前事故原因初步查明，為新餘市渝水區一臨街店鋪地下一層冷庫裝修時，施工人員違規動火造成。



新聞發布會召開前，全體人員向遇難者表示沉痛哀悼。據介紹，事故發生時，濃煙通過樓道湧入至二樓的一家培訓機構和賓館，受困人員主要是參加教育咨詢培訓的學生和住宿旅客。目前，已有12名相關責任人員在接受公安機關調查。



（來源：人民網）