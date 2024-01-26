接觸有毒金屬或致女性卵巢早衰

中評社北京1月26日電／據科技日報報導，砷、鎘、汞和鉛等重金屬在飲用水、空氣污染和食品污染中普遍存在，被認為是擾亂內分泌的化學物質。據25日發表在《臨床內分泌學與代謝雜誌》上的一項新研究，美國科學家發現，接觸有毒金屬的中年女性在接近更年期時，卵巢中的卵子可能會減少。



卵巢儲備功能下降是指與同齡女性相比，女性的卵子較少。這種情況可能與潮熱、骨骼脆弱和心臟病風險增加等健康問題有關。更年期是女性衰老過程中正常的階段。更年期過渡期包括絕經前的幾年，此時女性可能會出現月經周期變化、潮熱、盜汗等症狀。過渡期通常在45—55歲之間開始，持續約7年。



新研究將有毒重金屬暴露與中年女性體內較低水平的抗繆勒管激素（AMH）聯繫起來。研究人員表示，AMH大致表明女性卵巢中還剩下多少卵子，就像是卵巢的生物鐘，可暗示中年和晚年的健康風險。



研究人員對美國“全國女性健康研究”項目中549名中年女性進行了研究。她們正處於更年期，尿樣中含有有毒重金屬，包括砷、鎘、汞或鉛。研究人員分析了女性最後一次月經前長達10年的AMH血液測試數據，結果發現，尿液中重金屬含量較高的女性更有可能AMH水平較低，這是卵巢儲備功能下降的一個指標。



研究表明，尿液中檢測到的有毒重金屬與女性的生殖衰老和卵巢儲備功能下降有關。廣泛暴露在此類環境中，可能會對中年女性卵巢早衰相關的健康問題產生重大影響。



（來源：科技日報）