2024年全國疾病預防控制工作會議召開

中評社北京1月26日電／據人民網報導，1月25日，全國疾病預防控制工作會議在北京召開，回顧總結2023年疾控工作情況，安排部署2024年重點工作。



會議指出，2023年全國疾控系統有力有序應對新冠等呼吸道傳染病疫情，有力支撐在較短時間內實現新冠疫情防控平穩轉段，疫情防控成果持續鞏固，多病同防機制不斷健全。加快推進地方疾控機構改革，推動出台疾控事業高質量發展綱領性文件，積極探索醫防協同、醫防融合機制創新，體系重塑取得重大進展。聚焦主責主業補短板強弱項，一批重大工程項目落地實施，傳染病監測預警、應急處置等疾控核心能力明顯提升。及時有效應對鼠疫、猴痘、登革熱等新發突發傳染病疫情，持續強化艾滋病、結核病等重大傳染病防治，鞏固重點寄生蟲病和地方病防治成果，統籌推進綜合監督和公共衛生等工作。扎實開展主題教育，持續強化疾控系統黨的建設，疾控隊伍凝聚力、戰鬥力不斷增強。當前，新冠疫情處於低流行水平，全國傳染病疫情形勢總體平穩，為經濟持續回升向好、社會平穩運行貢獻了疾控力量。



會議指出，2024年全國疾控系統要以加快推動疾控事業高質量發展為主線，全面提升疾控體系能力水平，統籌做好新冠病毒感染和其他傳染病防控工作，為保護人民生命健康、保障公共衛生安全、維護經濟社會穩定提供有力支持。一是全力抓好推動疾控事業高質量發展的指導意見宣貫落實，加快推動國家區域公共衛生中心建設等項目落地實施，謀劃開展“十五五”事業發展規劃前期研究。二是加快推進地方疾控機構改革任務落地見效，推動醫防協同、醫防融合等機制創新，擴大醫防協同融合試點和醫療機構疾控監督員制度試點範圍，推進傳染病醫療機構創新發展。三是固化新冠疫情防控經驗做法，完善傳染病防控長效機制，強化監測預警和風險評估，加快推動智慧化多點觸發傳染病監測預警體系建設，做好新發突發傳染病疫情應對準備，強化災後衛生防疫工作，加強重大會議活動防控保障。四是優化艾滋病、結核病、病毒性肝炎、重點寄生蟲病、地方病等重大疾病防控策略，持續鞏固防控成效。五是不斷提升免疫規劃工作質量，加強信息化建設。深入實施環境健康公共衛生干預措施，進一步做好學校衛生工作，健全完善傷害防控工作機制。六是推進衛生監督機構規範化建設和信息化建設，扎實做好醫療機構傳染病防治監督、公共衛生監督等工作，持續提升綜合監督執法效能。七是不斷夯實疾控法治、科技、人才支撐保障，建強宣傳教育陣地，用好考核評價“指揮棒”，加強國際合作交流。



會議強調，要切實抓好歲末年初重點工作，強化春節前後呼吸道傳染病防控，抓好各項防控措施落實，密切監測疫情形勢，強化值班值守，保障假期疫情形勢總體平穩。要將安全生產工作擺在更加突出的位置，時刻綳緊安全生產這根弦，落實“三管三必須”要求，全面排查整治各類風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。



（來源：人民網）