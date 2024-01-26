國家衛健委：山東省為全國醫養結合示範省

中評社北京1月26日電／據人民網報導，國家衛生健康委官網消息，近日，國家衛生健康委印發《關於命名山東省為全國醫養結合示範省的通知》和《關於命名全國醫養結合示範縣（市、區）和示範機構的通知》。



經批准，國家衛生健康委組織實施全國醫養結合示範項目。2022年4月，國家衛生健康委印發《醫養結合示範項目工作方案》（國衛老齡發〔2022〕14號）、《關於開展第一批全國醫養結合示範縣（市、區）和示範機構創建工作的通知》（國衛辦老齡函〔2022〕128號），部署開展創建示範工作。創建目標是總結推廣好的經驗和做法，發揮輻射帶動作用，引導鼓勵各地深入推進醫養結合工作，建立完善醫養結合政策體系，吸引更多社會力量積極參與醫養結合，不斷提高醫養結合服務能力和水平，更好滿足老年人健康養老服務需求。示範省（區、市）和示範縣（市、區）創建工作重點包括組織領導、政策支持、質量提升、管理監督、支撐保障、群眾評價等方面，示範機構創建工作重點包括環境設施、人員隊伍、內部管理、服務質量、服務效果等方面。



經申請創建、支持指導、評估驗收、網上公示和會議研究，命名山東省為全國醫養結合示範省；經自評申報、省級推薦、專家評審、評估驗收、網上公示和會議研究，命名北京市海淀區等100個縣（市、區）為全國醫養結合示範縣（市、區）、樂成老年事業投資有限公司等99個機構為全國醫養結合示範機構。



（來源：人民網）