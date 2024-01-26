長榮機師春節罷工？王國材：恐影響10萬人

台交長王國材。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／長榮航空勞資爭議未解，長榮航空機師擬在春節以及清明連假期間罷工。台“交通部長”王國材今天受訪時說，雙方目前差距仍很大，若春節期間罷工，估計每天約至少影響1.5萬人，7天連假恐影響至少10.5萬人。



機師工會日前公告長榮分會機師規劃可能罷工時間的警戒區段，並說若協商未果，將發動罷工，分別是2月7日至18日、3月30日至4月7日。



媒體報導，王國材今天出席交通科技產業會報第7次委員會議，會前接受媒體訪問時表示，長榮航空勞資雙方一直在討論，但到昨天晚上為止，雙方的差距仍然很大，尤其在薪資方面，很難達到共識。



王國材說，這次勞資雙方的態度都很強硬，“交通部”持續和勞方及資方溝通，希望雙方條件可以趨近一點。



王國材估計，這次春節每天國際出入境每天約15.1萬人，其中搭乘長榮航空的航班每天約有3.8萬人，有4成長榮機師投下同意罷工，因此影響範圍估計為每天至少1.5萬人，也就是整體的1成左右。



王國材指出，由於不同航線會相互影響，因此影響的人數可能會比1成還要高。



由於過去華航機師罷工時，王國材曾提出訂定罷工預告期，王國材對此指出，罷工預告期在過去“勞動部”辦了很多公聽會，當時勞團極力反對，這部分涉及勞資爭議處理法或者民航法，都要經過“立法院”，對於眼前的危機沒有幫助，現在的重點是放在如何避免罷工。



王國材說，若一旦真的罷工，台籍航空、外籍航空如何協助及旅客簽轉方面，這部分都在研擬當中，但最終仍希望勞資可以和諧，達成共識讓罷工落幕。