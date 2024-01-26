林佳龍：與賴清德交換新政局意見　未涉人事

府秘書長林佳龍。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／針對媒體報導可能出任“行政院長”一事，“總統府”秘書長林佳龍今天出席台灣智庫“台灣國家願景系列論壇”受訪時表示，與賴清德選後會針對新政局交換意見，但不涉及未來人事安排，且現在仍是蔡英文主政期間，他相信賴清德一定會依照“憲法”職權，組成最好的執政團隊，並針對社會關心的政策加以落實。



媒體報導，林佳龍今受訪時針對“閣揆”議題說，新當選“總統”會依“憲法”賦予的職權，任命“行政院長”組閣，520就是新“總統”的就職日。他說，目前“立法院”是新的“國會”組成、產生新的“立法院長”副院長，還是蔡英文主政的期間，他相信人事的安排，新當選的“總統”一定會依照“憲法”來組成一個最好的執政團隊。



林佳龍提到，賴清德在當選當天的國際記者會上有提到，未來因應新“國會”會推動“民主大聯盟”，對於朝野政見主張，好的都會加以研議，特別是有爭議性的議題，不會急著推動，會尋求朝野有共識、社會最關心的政策來落實。



媒體追問，是否有跟賴清德聊過？林佳龍說，選後大家都會針對政局有交換意見，“我們就在同一個‘總統府′辦公、也常開會，但我們現在的討論都不涉及到未來的人事”。他表示，因為自己是“總統府”秘書長，依例由他負責交接業務，已開始進行。