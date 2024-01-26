俄羅斯軍事運輸機墜毀影響幾何？

中評社北京1月26日電／據俄羅斯國防部發佈的消息，一架載有65名被俘烏克蘭軍事人員的俄伊爾－76軍用運輸機24日在俄別爾哥羅德州墜毀，機上人員全部遇難。墜機事件是如何發生的？俄烏對此有何反應？將產生何種影響？



事件經過



新華社報導，莫斯科時間24日11時左右，一架執行例行飛行任務的伊爾－76軍用運輸機在別爾哥羅德州墜毀。據俄國防部消息，機上載有65名烏軍被俘人員，原計劃將他們運至別爾哥羅德州進行換俘，此外機上還有6名機組人員和3名護送人員。別爾哥羅德州州長格拉德科夫隨後確認，機上人員全部遇難。



俄國防部在事件發生後發文稱，失事的軍用運輸機被烏克蘭發射的導彈擊落。俄空天軍雷達探測到烏方發射兩枚導彈擊落俄軍機。



目前運輸機上的兩個黑匣子均已找到。俄緊急情況部25日發佈消息說，初步信息顯示，兩個黑匣子的狀況都適合解碼。黑匣子將於26日通過特別航班運送到俄國防部的專業實驗室進行解碼。



另據塔斯社25日援引俄羅斯行動部門的消息說，在墜毀地點發現了疑似導彈的碎片。目前俄方人員正在大範圍搜尋飛機殘骸。



據俄羅斯媒體報導，伊爾－76運輸機墜毀後，烏克蘭媒體曾援引烏國防部消息人士的話報導說，這架飛機上運載有S－300防空導彈，烏克蘭軍隊擊落了這架飛機。但後來烏克蘭媒體刪除了相關報導。



俄烏反應



俄羅斯外交部24日發表聲明說，烏方十分清楚籌備中的換俘行動，瞭解戰俘的運送方式和路線，針對飛機的襲擊是一場蓄意行動，這表明烏當局缺乏契約精神。俄國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基表示，烏克蘭軍人“不是第一次遭到自己人襲擊”。他認為，美國和歐洲對此次“導彈襲擊戰俘”事件同樣負有責任。

