美國實施全球首例“氮氣處決”被批酷刑

中評社北京1月26日電／據參考消息：路透社1月25日報導，當天晚上，亞拉巴馬州開始實施首例以氮氣窒息法對殺人犯執行死刑，該州稱希望推廣這種比注射死刑更簡單的新方法。



肯尼斯·史密斯因1988年一起謀殺案被定罪，原計劃於2022年11月被執行靜脈注射處決，但由於沒能找到合適的靜脈注射管，該州遂批准對其實施氮氣處決。史密斯曾請求停止執行死刑，但被美國最高法院駁回。



死刑專家說，這將是世界上第一次使用惰性氣體進行窒息處決。



另據台灣“中央社”1月24日報導，美國最高法院24日拒絕阻止亞拉巴馬州以氮氣窒息法對定罪的殺人犯肯尼思·史密斯執行死刑。史密斯曾在2022年執行注射死刑時幸存，導致該州重新審查死刑執行程序。



在第一次處決嘗試中，官員多次但未能在史密斯的鎖骨區域放置必要的靜脈導管或中心導管，處決在當晚取消。史密斯的律師將那次處決經歷描述為酷刑，並表示這“讓他遭受了模擬處決帶來的嚴重精神痛苦”。



報導稱，史密斯原定25日執行死刑，但他向最高法院請求緩刑。他認為亞拉巴馬州第一次對他行刑時的失敗造成了嚴重創傷，此創傷在第二次行刑時違反憲法第八修正案有關不得施予殘酷、逾常刑罰的內容。



不過最高法院法官拒絕了史密斯的請求。



亞拉巴馬州的死刑執行被稱為“氮氣處決”，主要是通過在史密斯臉上放置一個與氮氣瓶相連的面罩，讓他缺氧致死。



聯合國人權辦公室本月16日曾呼籲終止這項計劃，稱那可能構成酷刑，違反美國在國際法中的承諾。