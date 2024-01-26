台經院估台灣今年經濟成長率3.15%

台經院總體經濟指標預測。（照片：台經院網站） 中評社台北1月26日電／台灣經濟研究院26日公布最新經濟成長預測，預估2024年經濟成長率為3.15%，成長力道將主要仰賴消費與投資支撐；消費者物價上漲率預估值為1.95%，較前次上調0.15個百分點，雖未突破2%通膨警戒線，但服務類價格漲幅仍大，而中東亂局是今年通膨走勢的變數。



台灣經濟研究院今天舉辦“2024年景氣展望與產業趨勢研討會”，對於未來經濟發展，台經院指出，包括美國消費動能是否持續、原物料價格走勢、中國大陸經濟前景，以及各國央行貨幣政策走向等，都將影響台灣貿易與投資表現。



媒體報導，台經院同步公布的景氣動向調查顯示，2023年12月製造業、服務業與營建業營業氣後測驗點全面走揚；其中營建業增加3.78點、製造業增加3.54點，結束先前連續兩個月下滑態勢，傳遞正向復甦訊號。



台經院景氣預測中心主任孫明德分析，紅海危機和聖嬰現象導致全球物流混亂，貨輪因蘇伊士運河風險改繞行好望角，巴拿馬運河因聖嬰現象造成乾旱而運量減半，都將進一步推升貨運物流成本。由於油價與降息與否息息相關，今年經濟走勢特別需要關注中東情勢發展。



台經院預估今年經濟成長率為3.15%，與去年11月預測值持平。全球經濟仍受通膨及高利率影響，終端需求持續疲軟，廠商投資動能保守，但政府積極投入公共工程，有助於拉抬整體固定資本形成表現，全年整體固定資本形成成長率為4.7%，民間投資成長率為3.24%，較前次預測下修0.42個百分點。



在貿易部分，2023年以來受到美歐終端需求疲弱，中國大陸疫後復甦表現不如預期，加上地緣政治干擾持續、上半年全球通膨壓力仍大等因素影響，導致2023年前3季台灣進出口與外銷訂單均呈現雙位數衰退態勢。