韓若未當選院長　江啟臣：退出副院長選舉

針對“立法院”正副院長選舉，江啟臣發文表示看法。（照片：江啟臣臉書） 中評社台北1月26日電／中國國民黨推出第11屆“立委”當選人韓國瑜與與連任藍委江啟臣角逐“立法院”正副院長。江啟臣今日下午在臉書發文表示，韓國瑜如果沒有選上院長，他必會果斷退出副院長選舉，信守與韓“同進同出”的政治承諾。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍2席，泛藍共有54席的實力，民進黨51席，台灣民眾黨8席。泛藍54席雖為多數，但未能單獨過半。至今台灣民眾黨尚未決定8席如何投票，但有傳言，白營在院長選舉支持民進黨游錫堃，副院長支持江啟臣。



江啟臣發文重申，願將副院長一職優先禮讓民眾黨提名人選。



江啟臣表示，這次“立法委員”的選舉結果，展現了反對“國會”一黨獨大、多數暴力的新民意，更期待新“國會”更能發揮監督制衡力量，有效揭腐清弊、找回公平正義，因此我們樂見也支持任何能讓“國會”更透明、監督更有力的“國會”改革方案，未來共同討論，合作修法，讓“立法院”校正回歸應有的“憲法”角色。



江啟臣說，國民黨這次努力不夠，未能過半，但身為“立法院”最大多數，我們真心誠意推動在野合作，我也承諾願將副院長一職優先禮讓民眾黨提名人選，就是要結合所有力量，一起捍衛“國會”尊嚴，發揮監督制衡，終結行政濫權，才能不負800多萬民意的期待。



江啟臣強調，我們不會忘記人民的託付與期待！韓江配如果沒有院長，我必會果斷退出副院長選舉，信守與韓市長“同進同出”的政治承諾。韓國瑜市長與我的初衷不會改變，我們會繼續以民為本，做人民的大喇叭，一起用力監督政府，為我們的民主價值、人民的公平正義，不斷勇敢發聲！