桃園6藍委訪捷運公司　張善政拜託爭取預算

張善政期盼桃園6席藍委能合力為桃園爭取各項經費和建設。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月26日電（記者 盧誠輝）2024大選，中國國民黨桃園市6席“立委”全壘打，今日下午6人難得齊聚一堂，大家氣氛熱絡地討論該進哪個委員會，順利連任的魯明哲、萬美玲和呂玉玲以老兵的經驗，傳授經驗給牛煦庭、涂權吉和邱若華等新任“立委”當選人，連國民黨桃園市長張善政也跑來關心6位委員將來的動向，希望能合力幫桃園市爭取更多建設。



張善政今日陪同6位國民黨“立委”當選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華參訪桃園捷運公司，由桃捷總經理莊英震親自做簡報，向6位藍委報告桃捷智慧鐵道成果，包括桃市府各一級主管與多位藍營議員都到場出席。



會議開始前，6位藍委難得齊聚一堂，開始你一言我一語的討論要進哪個委員會，連市長張善政坐在旁邊聽到也特別跑來關心，希望6位藍委可以平均分配，分進合擊為桃園爭取各項經費和建設。



據瞭解，牛煦庭傾向到內政委員會、涂權吉則希望能到衛環委員會、魯明哲續留交通委員會、萬美玲續留教育及文化委員會、呂玉玲續留經濟委員會、邱若華則可能會到交通委員會，但一切還是要等“立法院”開議後的抽籤結果而定。